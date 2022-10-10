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Росгвардия задержала 90 пособников националистов в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников украинских националистов за неделю
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Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации/rosguard.gov.ru
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Росгвардия задержала за неделю в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, Службе безопасности Украины (СБУ) и Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Также были задержаны семь нарушителей общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений.

Кроме того, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами украинских националистов.

«Из незаконного оборота изъято переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», 15 ручных противотанковых гранатомета и более 190 выстрелов к ним, 32 снаряда к РСЗО «Ураган», противотанковая мина ТМ-62М, 80 единиц огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В тайнике также было обнаружено свыше 15 кг взрывчатых веществ и 23 коктейля Молотова. Помимо этого, росгвардейцы обезвредили одно самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

Ранее в этот день власти Херсонской области сообщили, что обстановка в регионе стабильная — ВС РФ обеспечивают безопасность границ, а правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения.

8 октября сообщалось, что в городе Скадовск Херсонской области сотрудники спецслужб предотвратили теракт, обезвредив взрывное устройство рядом с административным зданием. Уточняется, что мощность взрывного устройства составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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