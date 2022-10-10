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Власти Херсона заявили о стабильной обстановке в регионе

Херсонские власти сообщили, что ВС России обеспечивают стабильность и безопасность региона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В Херсоне и на подконтрольных территориях Херсонской области обстановка стабильная. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил председатель cовета министров правительства региона Сергей Елисеев.

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«В Херсоне и на подконтрольных территориях Херсонской области обстановка стабильная. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечивают безопасность границ Херсонской области», — сказал он на видео, размещенном в официальном Telegram-канале администрации области.

Елисеев подчеркнул, что правоохранительные органы эффективно обеспечивают правопорядок и пресекают все правонарушения.

Ранее в этот день заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло. Он добавил, что часть украинских военных взяли в плен. За день до этого заместитель главы администрации региона также сообщал, что ВСУ не удается развивать наступление на херсонском направлении. По его словам, ситуация на линии соприкосновения там остается без изменений.

7 октября Стремоусов рассказал, что ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области. Он также выразил уверенность, что любые попытки наступления ВСУ на регион не увенчаются успехом. Стремоусов подчеркнул, что украинские военные не пройдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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