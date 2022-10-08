В Херсонской области предотвратили теракт у административного здания
В городе Скадовск Херсонской области сотрудники спецслужб предотвратили теракт, обезвредив взрывное устройство рядом с административным зданием. Об этом журналистам 8 октября сообщил представитель экстренных служб региона.
«Возле административного здания по улице Александровская обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ», — рассказал он.
Уточняется, что мощность взрывного устройства составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте. В настоящее время в городе проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
Накануне замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в селе Великая Александровка в северной части Херсонской области.
29 сентября в Сети появилось видео последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Херсоне. В результате обстрела пострадали шесть человек.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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