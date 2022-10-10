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Захарова рассказала о трансляции выступления Путина французскими СМИ

Захарова: французские телеканалы показывают выступление президента РФ в прямом эфире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Власти Франции, запретив вещание российского телеканала RT-France на своей территории, чтобы создать так называемую «информационную блокаду» России, теперь начали сами транслировать выступление президента РФ Владимира Путина по своим каналам. Об этом рассказала 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что в России хотели только лишь того, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец, чтобы они могли там работать, и не просили ни о чем большем.

«Но, как говорится, насильно мил не будешь», — добавила представитель российского МИДа.

Ранее в понедельник президент РФ в своем обращении к членам Совета безопасности РФ указал, что по предложению Минобороны РФ утром 10 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики, указал Путин.

До этого, 7 октября, журналисты авторитетного интернет-издания Euobserver из Брюсселя отметили, что решение совета Европейского союза (ЕС) о блокировке ряда российских СМИ нарушает конституционные принципы государств Европы и напоминает знаменитый роман-антиутопию «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла. Авторы указали, что власти ЕС «отодвинули в сторону» принцип свободы слова, который закреплен в конституциях стран сообщества, а вопрос о целесообразности подобных запретов они решили в положительную сторону без какого-либо публичного обсуждения и критического анализа.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в рамках «Форума-2000» в Праге предложил запретить работать телеканалам, которые принадлежат России, на территории ЕС.

До этого, 8 июня, в Государственной думе назвали остановку вещания телеканалов России в Европе очередным проявлением русофобии и желанием заглушить голос объективной реальности.

Тогда же Захарова подчеркнула, что Москва ответит Парижу на блокировку трех российских телеканалов. Она напомнила, что каналы вошли в шестой пакет санкций ЕС, при этом во Франции их вещание прекратилось еще до вступления ограничений в силу, а это нарушило установленную в самом Европейском союзе процедуру.

3 июня ЕС принял шестой пакет санкций, который включает запрет на вещание российских государственных телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», ТВ-Центр. Ранее подобные ограничения были наложены на деятельность Sputnik и Russia Today.

Страны Запада вводят санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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