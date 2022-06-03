В ЕС отключат телеканалы «РТР-Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр»

Евросоюз (ЕС) отключает на своей территории вещание телеканалов «Россия РТР»/«РТР Планета» (версии «России 1» для зарубежной аудитории), «Россия 24» и «ТВ Центр-Международный» в рамках шестого пакета санкций. Об этом говорится в опубликованном 3 июня постановлении Совета ЕС.

В документе утверждается, что данные рестрикции не препятствуют персоналу этих каналов проводить журналистскую работу в ЕС, например исследования и интервью. Не допускается только вещание.

Санкции вступят в силу 3 июня после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал запрет на вещание на территории ЕС трех телеканалов ограничением граждан Евросоюза на свободный доступ к информации. По его словам, Москва имеет полное право принять ответные зеркальные меры.

Накануне Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Москва не оставит без ответа запрет вещания трех российских телеканалов в ЕС.

Ограничения также предполагают отключение Сбербанка от системы SWIFT и частичное эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем.

Помимо этого, расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Комментируя решение Евросоюза, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в этот день заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.