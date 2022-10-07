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Журналисты ЕС сравнили блокировку СМИ РФ в Европе с романом Оруэлла «1984»

Euobserver: блокировка СМИ РФ в Европе напоминает антиутопию «1984» Оруэлла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение Совета Европейского союза (ЕС) о блокировке ряда российских СМИ нарушает конституционные принципы государств Европы и напоминает знаменитый роман-антиутопию «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом 7 октября написали журналисты авторитетного интернет-издания Euobserver из Брюсселя.

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Авторы указали, что власти ЕС «отодвинули в сторону» принцип свободы слова, который закреплен в конституциях стран сообщества, а вопрос о целесообразности подобных запретов они решили в положительную сторону, без какого-либо публичного обсуждения и критического анализа.

«Сложившаяся ситуация напоминает роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», когда во главу угла возводится принцип «контроль — это свобода», — подчеркнули журналисты.

Портал упрекнул власти ЕС в том, что они думают, что граждане Европы «не способны самостоятельно делать верные выводы» и получать противоречащие друг другу оценки из разных источников. А вместо этого сами определяют, к каким информационным ресурсам оставлять доступ открытым. Авторы также привели в пример Норвегию, которая не стала лишать российские телеканалы права на вещание.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в рамках «Форума-2000» в Праге предложил запретить работать телеканалам, которые принадлежат России, на территории ЕС.

До этого, 8 июня, в Государственной думе назвали остановку вещания телеканалов России в Европе очередным проявлением русофобии и желанием заглушить голос объективной реальности.

Тогда же официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что Москва ответит Парижу на блокировку трех российских телеканалов. Она напомнила, что каналы вошли в шестой пакет санкций ЕС, при этом во Франции их вещание прекратилось еще до вступления ограничений в силу, а это нарушило установленную в самом Европейском союзе процедуру.

3 июня ЕС принял шестой пакет санкций, который включает запрет на вещание российских государственных телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». Ранее подобные ограничения были наложены на деятельность Sputnik и Russia Today.

Страны Запада вводят санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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