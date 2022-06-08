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В Госдуме раскритиковали отключение российских телеканалов в Европе

Депутат Белик: остановка вещания российских телеканалов в Европе — стремление заглушить голос реальности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Остановка вещания российских телеканалов в Европе — это очередное проявление русофобии, а также стремление заглушить голос объективной реальности. Об этом в среду, 8 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Остановка вещания — это стремление заглушить голос объективной реальности и очередное проявление русофобии. Европейские страны, следующие антироссийскому курсу, пытаются лишить своих граждан свободного доступа информации и того, чтобы они знали точку зрения и позицию России. По мнению европейских политиков, информация должна быть удобной им и их кураторам из-за океана, как же происходит на самом деле — никого волновать не должно», — указал он.

Как отметил парламентарий, журналистов принято считать четвертой властью, их влияние на общество высоко. При этом то, что аудитория, смотря российские телеканалы, будет делать собственные выводы из происходящего, очень не устраивает европейские страны, заключил Белик.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит Парижу на блокировку трех российских телеканалов. Она напомнила, что каналы вошли в шестой пакет санкций Евросоюза, однако на территории Франции их вещание прекратилось еще до вступления ограничений в силу, что стало нарушением установленной в самом ЕС процедуры.

8 июня стало известно, что вещание российских телеканалов, попавших под новые санкции, отключила на своей территории Черногория. Как рассказал посол РФ в республике Владислав Масленников, это было сделано без формального решения о присоединении к последнему пакету санкций со стороны черногорского правительства. При этом в Черногории также отключили Первый канал и канал «Победа», которые не входят в ограничительный список ЕС.

6 июня глава нацсовета по СМИ Латвии Иварс Аболиньш заявил о прекращении вещания 80 зарегистрированных в стране телеканалов. Они будут отключены 9 июня. Чиновник заявил, что «программы пропадут из инфопространства Латвии». Одновременно с этим он объявил о выдаче разрешения на вещание телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Евросоюз в начале июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Он в том числе включает запрет на вещание для трех телеканалов: «Россия РТР»/«РТР Планета» (версии «России 1» для зарубежной аудитории), «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный». Помимо этого расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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