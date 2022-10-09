Временно проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей

До особого распоряжения движение по Крымскому мосту разрешено только легковым автомобилям. Об этом сообщил 9 октября глава Крыма Сергей Аксенов.

«Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ»», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Он добавил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ», пишет «Газета.Ru».

Аксенов заверил, что паромная переправа будет работать бесплатно.

Ранее в этот же день паром «Лаврентий» для большегрузов с 16 автомобилями на борту отправился в первый рейс из Крыма.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По предварительным данным СКР, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации «Известий», еще три человека, предварительно, пропали без вести. По данным источника, в момент взрыва рядом с грузовиком двигались два легковых автомобиля — Cadillac Escalade и Mitsubishi.