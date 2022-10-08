Реклама
Прямой эфир
Происшествия
При ЧП на Крымском мосту никто не пострадал
Общество
Умер народный артист РСФСР Иван Ромашко
Мир
Байден сбежал от вопросов журналистов про Путина
Мир
Саудовская Аравия опровергла использование нефти в качестве оружия против США
Мир
В Польше рассказали о намерении властей обязать украинских беженцев платить за жилье
Экономика
Шахта «Ясиновская-Глубокая» в ДНР восстановит добычу угля
Мир
На Украине Южные Курилы признали территорией Японии
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 8 октября
Происшествия
Власти Крыма предупредили о распространении фейков о ЧП на Крымском мосту
Мир
Фурам ЕС разрешили перевозку грузов по Белоруссии
Происшествия
НАК заявил о подрыве грузовика на Крымском мосту
Происшествия
ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

Губернатор Сахалина назвал нелепым решение Киева признать Курилы японскими

Губернатор Сахалинской области Лимаренко назвал нелепым решение Зеленского признать Курильские острова японскими
0
Фото: Global Look Press/Russian Look/Alexandr Liskin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал 8 октября нелепыми заявления Киева о принадлежности Курильских островов.

Мирный недоговор: зачем японский премьер вспомнил о соглашении с РФ
И против кого Токио задумал разрешить себе ответные удары

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Верховная рада Украины также приняла это постановление.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал он в своем Telegram-канале.

Лимаренко также подчеркнул, что жители России и Сахалинской области в частности, проголосовав за поправки в Конституцию РФ в 2020 году, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе.

5 сентября Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами.

До этого, 21 марта, Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. Кроме того, в связи с недружественными действиями Токио российская сторона вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Также Россия блокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022