Губернатор Сахалина назвал нелепым решение Киева признать Курилы японскими

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал 8 октября нелепыми заявления Киева о принадлежности Курильских островов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Верховная рада Украины также приняла это постановление.

«Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», — написал он в своем Telegram-канале.

Лимаренко также подчеркнул, что жители России и Сахалинской области в частности, проголосовав за поправки в Конституцию РФ в 2020 году, сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе.

5 сентября Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами.

До этого, 21 марта, Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. Кроме того, в связи с недружественными действиями Токио российская сторона вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Также Россия блокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.