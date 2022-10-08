Украина признала Южные Курилы «оккупированной Россией территорией»

Верховная рада Украины приняла постановление о признании южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». Сообщение об этом опубликовано 7 октября на сайте парламента страны.

«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий, а также признает, что эти территории по-прежнему находятся под оккупацией Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Киев также призывает международное сообщество принять все возможные меры для юридического оформления статуса северных территорий Японии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это постановление в своем Telegram.

«Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое — Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ», — сказал он в видеообращении.

Ранее, 5 сентября, Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами.

7 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о том, что РФ приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. По словам Захаровой, в Токио взяли курс на заморозку полагающихся выплат и затягивают с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.