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Россельхознадзор разрешил поставлять овощи и фрукты с трех предприятий Молдавии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россельхознадзор разрешил поставлять фрукты и овощи с трех предприятий Оргеевского района Молдавии. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, пресс-службе ведомства.

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Речь идет о предприятиях Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.

«Россельхознадзор с 7 октября разрешает поставки плодоовощной продукции трём предприятиям Республики Молдова», — сказали в Россельхознадзоре «РИА Новости».

Ввоз сельхозпродукции из других регионов Молдавии в Россию по-прежнему запрещен, пишет REGNUM.

Политолог Александр Дудчак отметил в беседе с RT, что в Молдавии всегда знают, что Россия готова сотрудничать с ней и взаимодействовать с народом.

Он добавил, что для сотрудничества с РФ на постоянной основе молдавским властям нужно менять прозападную политику, сообщает телеканал «360».

Ранее, 9 августа, Россельхознадзор ввел запрет на ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии по причине нарушения карантинных требований. Он вступил в силу 15 августа.

Ограничения распространили на 31 район государства. В этом списке, в частности, Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Теленештский и Унгенский районы. Также запрет распространили на Гагаузию, Кишинев и Бельцы.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, 10 августа в ходе поручила госаппарату республики решить проблему с экспортом продукции на территорию России. Она отметила, что страна должна не допускать того, чтобы в молдавской экспортируемой продукции были вредители.

16 августа президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия хотела бы возобновить поставку фруктов в Россию.

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