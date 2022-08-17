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Молдавия выразила интерес к снятию запрета на экспорт фруктов в Россию

Президент Молдавии Санду заявила, что республика заинтересована в снятии запрета на экспорт фруктов в Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Молдавия хотела бы возобновить поставку фруктов в Россию. Об этом 16 августа заявила президент республики Майя Санду.

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Она отметила, что Кишинев не уверен, лежит ли в основе запрета экспорта продукции на территорию России технический вопрос.

«Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы ее решаем. Но мы задаемся вопросом, экономическая это проблема или политическая», — сказала Санду.

Президент также указала, что российская сторона может лично проверить молдавскую продукцию, чтобы Кишинев и Москва совместно нашли решение. Она отметила заинтересованность республики в том, чтобы продукция Молдавии соответствовала стандартам качества.

Санду добавила, что страна экспортирует товары на европейский рынок, который, по ее словам, более строгий нежели российский.

Ранее, 9 августа, Россельхознадзор ввел запрет на ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии по причине нарушения карантинных требований. Он вступил в силу 15 августа.

Ограничения распространили на 31 район государства. В этом списке, в частности, Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Теленештский и Унгенский районы. Также запрет распространили на Гагаузию, Кишинев и Бельцы.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, 10 августа в ходе поручила госаппарату республики решить проблему с экспортом продукции на территорию России. Она отметила, что страна должна не допускать того, чтобы в молдавской экспортируемой продукции были вредители.

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