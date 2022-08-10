Правительство Молдавии поручило разобраться с вредителями в овощах для России
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в среду, 10 августа, в ходе заседания правительства поручила госаппарату решить проблему с экспортом продукции на территорию России.
«Вчера мы узнали, что в молдавских фруктах и овощах были внезапно обнаружены вредители. Прошу компетентные ведомства разобраться, проинформировать и решить эту проблему», — заявила Гаврилица.
Она призвала тщательно следить за качеством и не допускать подобных ситуаций.
9 августа Россельхознадзор ввел запрет на ввоз растительной продукции из ряда районов Молдавии по причине нарушения карантинных требований. Он должен вступить в силу 15 августа.
Ограничения распространили на 31 район государства. В этом списке, в частности, Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Теленештский и Унгенский районы. Также запрет распространили на Гагаузию, Кишинев и Бельцы.