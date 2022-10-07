Призывы Зеленского к превентивному удару — реакция в России и мире

За последние два дня мировую политическую общественность занимает обсуждения вероятного превентивного удара, к которому призвал президент Украины Владимир Зеленский. Что такое превентивный удар и в каком контексте он упоминается — читайте в материале «Известий».

Что такое превентивный удар

Превентивным называют удар по источникам угрозы еще до того, как они перейдут к действиям. Это ход, призванный опередить агрессивные действия противника.

6 октября Зеленский обратился к НАТО с призывом «пересмотреть использование своего давления» и нанести превентивный удар по России. Он аргументировал такие меры необходимостью предотвратить применение РФ ядерного оружия. В то же время Москва неоднократно опровергала возможность этого шага и называла подобные предположения спекуляциями. Россия настаивает на том, что ядерная война не должна быть развязана, но в случае атаки страна готова защитить себя.

Что имел в виду Зеленский под словами о превентивном ударе

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров попытался объяснить смысл высказывания главы государства. Он уверял, что слова Зеленского были истолкованы неверно и речь в принципе не шла о ядерном ударе.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — заявил Никифоров.

Ответ Лаврова на слова Зеленского о превентивном ударе

Слова украинского лидера прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил уверенность в том, что речь шла именно о ядерном ударе.

«Мы все помним, как он [Зеленский] еще в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием. Стало быть, эта мысль у него глубоко засела», — отметил Лавров.

Глава ведомства указал, что своими словами Зеленский лишний раз продемонстрировал миру доказательства угрозы, которую несет киевский режим. Министр напомнил, что именно с целью нейтрализации этих угроз Россия и начала специальную операцию на территории соседнего государства.

Также Лавров указал, что в ходе СВО российские военные обнаружили среди лаборатории Пентагона на Украине, в которых производились эксперименты по разработке запрещенных химических препаратов. Кроме того, удары ВСУ по о Запорожской АЭС (ЗАЭС) продолжают ставить под угрозу экологию всего региона, добавил министр.

Реакция политиков на слова Зеленского о превентивном ударе

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал мир и, в частности, страны ЕС, США и Великобританию, обратить особое внимание на призывы украинского лидера, по сути, к третьей мировой войне.

Представитель Кремля получил ответ со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий политик выступил против применения ядерного оружия.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и вовсе обеспокоился состоянием психики Зеленского и последствиями, которые грозят украинскому народу из-за таких высказываний. Он посоветовал украинскому лидеру обратиться к специалисту.

В то же время представитель МИД России Мария Захарова предположила, что за словами Зеленского стоят попытки Запада развязать ядерную войну. Она высказала опасения в том, что такие шаги могут привести к уничтожению планеты.