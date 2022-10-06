Медведев прокомментировал призыв Зеленского нанести «превентивный» удар по РФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его призыва к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России следует обратиться к помощи психиатров. Об этом в четверг, 6 октября, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в четверг Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия) призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России. Он также указал на то, что страны — члены альянса должны пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Прежде Медведев прокомментировал заявление Зеленского о подаче заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, это выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

Вместе с этим 1 октября Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применять ядерное оружие. Как указал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, США не видят признаков желания Москвы пойти на такой шаг.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

До этого в Москве неоднократно отмечали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.

21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия.