Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о соглашении Польши и США о размещении ядерного оружия
Мир
МИД назвал разжиганием ядерной войны заявление Зеленского об ударе по РФ
Мир
Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к Украине начать переговоры
Мир
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России
Спорт
Месси заявил о последнем ЧМ в своей карьере
Новости компаний
Два корпуса Ostankino Business Park введены в эксплуатацию в Москве
Мир
МИД РФ вызвал посла Франции на фоне поставок французского вооружения Украине
Авто
Минпромторг предложил оказывать господдержку утилизации транспорта
Общество
Суд арестовал замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Общество
Гросси анонсировал увеличение числа экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Мир
Минфин США подтвердил планы по введению потолка цен на нефть из РФ
Сюжет:

Медведев прокомментировал призыв Зеленского нанести «превентивный» удар по РФ

Медведев: Зеленским после его призывов к ударам НАТО по России надо заняться психиатрам
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его призыва к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России следует обратиться к помощи психиатров. Об этом в четверг, 6 октября, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Пока не НАТО: почему Украина не вступит в альянс в ближайшее время
И для чего Зеленский решил подать заявку на членство в военном блоке

Ранее в четверг Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия) призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России. Он также указал на то, что страны — члены альянса должны пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Прежде Медведев прокомментировал заявление Зеленского о подаче заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, это выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

Вместе с этим 1 октября Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применять ядерное оружие. Как указал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, США не видят признаков желания Москвы пойти на такой шаг.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

До этого в Москве неоднократно отмечали, что применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение.

21 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022