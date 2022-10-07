Правительство Германии не поддержало слова Зеленского об ударе по России

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия, заявил в пятницу, 7 октября, заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. Его слова приводит издание UrduPoint.

«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», — сказал Бюхнер, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости НАТО нанести «превентивный удар» по России.

Накануне, 6 октября, Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России. По его словам, только таким образом можно исключить возможность применения РФ ядерного оружия. При этом ранее Москва неоднократно заявляла, что спекуляции о применении такого вида вооружения являются фейками.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Зеленского заявил, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции (СВО).

В этот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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