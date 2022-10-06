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МИД назвал разжиганием ядерной войны заявление Зеленского об ударе по РФ

Захарова: Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Запад разжигает ядерную войну руками президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 октября в своем Telegram-канале.

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«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра», — говорится в сообщении Захаровой.

Она также отметила, что руками украинского президента Запад может уничтожить планету.

Ранее в четверг Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России.

На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мировое сообщество обратить внимание на высказывание Зеленского. В частности, они считает, что это должны сделать США, Великобритания и страны ЕС, которые оказывают Украине поддержку.

1 октября Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применять ядерное оружие. Как указал глава американского военного ведомства Ллойд Остин, США не видят признаков желания Москвы пойти на такой шаг.

Ранее, 30 сентября, Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что, по его мнению, возможность ядерного конфликта в связи с событиями на Украине хотя и небольшая, но она всё же существует. Он выразил уверенность, что глобальный ответ на любое использование ядерного оружия должен обсуждаться в плоскости Евросоюза (ЕС) и НАТО.

28 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США подталкивают к столкновению крупнейших ядерных держав, проверяя Россию на прочность, чтобы выяснить, сколько терпения хватит у российской стороны «не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады». Он отметил очевидность прямой вовлеченности Вашингтона в военные действия на стороне Киева.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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