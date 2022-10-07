Пользователям Telegram предложили игру о кибербезопасности

Онлайн-платформа «Авито» запустила в Telegram игру, в ходе которой пользователи могут больше узнать о том, как защитить себя от действий злоумышленников в интернете. Последних в игре олицетворяют забавные монстры, с которыми и нужно бороться игроку. Например, он может встретить на пути Чатожуя, Агрозвона или Шлёпослова.

«Чатожуй уводит собеседника в сторонние мессенджеры из безопасного чата "Авито". Агрозвон делает невероятно выгодные (на первый взгляд) предложения, но взамен просит данные банковских карт. Шлёпослов стал метафорой недобросовестного продавца, требующего предоплату с помощью фишинговых ссылок», — рассказали в пресс-службе компании.

Монстров можно одолеть с помощью инструментов, которые делают пользование платформой максимально безопасным. Речь, в частности, идет о встроенном чате, механизме покупки «Авито Доставкой» или защите номера. Таким образом во время игрового процесса пользователя обучают правильному поведению в сети.

По словам директора департамента Trust&Safety Авито Андрея Рыбинцева, обучение правилам цифровой грамотности также важно, как обучение ПДД. «Недостаточно просто поставить светофоры и нанести на дороги разметку, важно научить людей переходить дорогу безопасно. Игровая механика — отличный способ вовлечь в обучение людей разных возрастов и рассказать правила простым языком», — отметил он.

С момента запуска игру прошли более 20 тыс. пользователей.

В «Авито» заявили, что компания стала первой, кто применил игровую механику для обучения цифровой грамотности.