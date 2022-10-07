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Уровень доверия Путину превысил 81%

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за прошедшую неделю вырос на 1,1 процентный пункт и теперь составляет 81%. Об этом свидетельствуют 7 октября, в день 70-летия главы государства, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,1% участников опроса. А уровень одобрения его деятельности на посту президента РФ составил 76,9% (плюс 0,9 п.п. за неделю).

Также в исследовании отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 51,9% опрошенных, а работу конкретно премьер-министра России Михаила Мишустина — 51,8% респондентов. О доверии главе кабмина высказались 63,7% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 40,0% (+2,1 процентных пункта за сентябрь). Вторую и третью позиции в списке занимают, соответственно, министр обороны Сергей Шойгу 17,2%, (+0,4 п.п. за сентябрь) и глава МИД РФ Сергей Лавров 17,1%, (+0,4 п.п. за сентябрь).

Опрос, в котором приняли 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, проводился с 26 сентября по 2 октября.

Ранее, в четверг, сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России с 70-летием и отметил его заслуги в «строительстве сильной России», а также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Также поздравил российского лидера и президент Никарагуа Даниэль Ортега. В своем письме к юбилею он пожелал российскому лидеру здоровья, сил и любви семьи и народа.

19 августа сообщалось, что, согласно проведенным опросам ВЦИОМ, Путину доверяют 80% россиян. Согласно данным центра, показатель одобрения деятельности главы государства с 8 по 14 августа 2022 года составлял 77,8%.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти и дальше.

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