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Президент Никарагуа поздравил Владимира Путина с днем рождения

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Фото: TASS/EPA/Yander Zamora
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Президент Никарагуа Даниэль Ортега вместе со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, отправив письмо с пожеланиями. Об этом 6 октября сообщил телеканал Canal 4 Nicaragua.

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«Вы отмечаете свой 70-й день рождения, совпадающий с праздником Богоматери, Девы Розария, которая, мы уверены, направляет ваши шаги, ваши дела, ваш разум и чувствительность, сопровождая вас в эти сложные моменты, в которые живет человечество. Примите наши огромные поздравления, желаем много сил и много здоровья», — сказано в поздравлении.

Ортега также пожелал российскому лидеру, чтобы в трудные времена его всегда сопровождала любовь семьи и народа.

Ранее в этот день в Кремле рассказали о планах Путина в день рождения. Стало известно, что президент России проведет встречу с лидерами стран СНГ.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства в день рождения запланированы рабочие мероприятия.

В прошлом году в свой день рождения Владимир Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Песков пояснил, что российский лидер отпраздновал в напряженном режиме.

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