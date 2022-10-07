Презент президенту: что дарили Владимиру Путину

Свой 70-летний юбилей Владимир Путин встретит в родном Санкт-Петербурге, но большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям — 7 октября российский лидер проведет несколько международных телефонных разговоров и поучаствует в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подобный «непраздничный» график, за редкими исключениями, бывал и во все предыдущие дни рождения российского лидера , которые он чаще всего встречал на международных саммитах или общаясь с российскими общественными деятелями. В честь юбилея президента РФ «Известия» решили вспомнить, какие подарки преподносили нынешнему юбиляру на его прошлые дни рождения .

Что написано пером

В советскую эпоху лучшим подарком считалась книга. Плакаты с этим расхожим утверждением украшали практически каждый книжный магазин в СССР. Союз ушел, но традиция осталась — так что неудивительно, что в качестве подарка на дни рождения лидеру России Владимиру Путину зачастую презентовали именно книги .

К примеру, на свой 50-летний юбилей глава государства получил сборник «100 анекдотов про Путина» , на что, как гласит молва, президент ответил, что ценит хороший юмор, и пообещал всё прочесть.

К даренному Конни_1 Президент России Владимир Путин на встрече с российскими писателями. 7 октября 2009 года Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Целую коллекцию книг Путин получил и в 2009 году: свой 57-й день рождения российский президент встречал в кругу писателей и публицистов, что по понятным причинам закончилось вручением ему книг, вышедших из-под пера участников того мероприятия, с дарственными надписями. На тот раз произведения были уже отнюдь не юмористического толка. К примеру, писатель Юрий Поляков преподнес президенту сразу две книги, одна из которых называлась «Россия в откате» , подписав ее такими словами: «От неравнодушного автора с тревогой и надеждой». А прозаик Андрей Битов вручил Путину свою «Битву» с надписью «От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца».

На свое 60-летие в 2012 году Владимир Путин получил очередную книгу — очевидно, очень редкую и довольно дорогую: занимавший на тот момент пост премьера Дмитрий Медведев вручил своему шефу антикварное издание Александра Бенуа о Царском Селе 1910 года .

К даренному Конни_4 Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча Ночной хоккейной лиги в Большом Ледовом дворце. 7 октября 2015 года Фото: ТАСС/Алексей Никольский

В общей же сложности на данный момент в фондах библиотеки администрации президента (а именно сюда, согласно протоколу, попадает большинство презентов, которые главе государства дарят иностранные лидеры, российские политики и простые граждане как на дни рождения, так и по другим случаям) значится более 13 тыс. книг. Часть из них, правда, была преподнесена еще первому президенту России Борису Ельцину, при котором в 1996 году и возникла традиция собирать подарки главе государства в библиотеке, а также Дмитрию Медведеву, бывшему на этом посту с 2008 по 2012 год. Но исходя из простой арифметики, ясно, что львиная часть книг была подарена всё-таки Владимиру Путину.

В 2010 году президент получил еще один печатный презент, но не книгу. На 58-й день рождения главы государства студентки журфака МГУ в шутку вручили президенту весьма пикантный подарок — эротический календарь с собственными фотографиями в нижнем белье с фривольными подписями вроде «Пожары потушили, а я всё еще горю».

Попытки соригинальничать

Вообще стоит отметить, что главе государства нечасто удавалось отметить свой день рождения привычным для обычных людей способом. Лишь в 2000 году, на тот момент только ставший главой государства, Путин устроил празднование в ресторане «Подворье» в Павловске под Санкт-Петербургом, а через пару лет — праздничный банкет на теплоходе. В последующие годы собственный день рождения Владимир Путин стал куда чаще совмещать с рабочими мероприятиями, сделав два заметных исключения в 2014 и 2019 годах, когда он уезжал в тайгу в компании нынешнего министра обороны Сергея Шойгу собирать грибы и ягоды .

При этом большинство дарителей старались порадовать Владимира Путина на день рождения чем-то более оригинальным, нежели книга. К примеру, ровно 20 лет назад, когда российский лидер встречал свой день рождения на саммите СНГ в Кишиневе, бывший тогда хозяином мероприятия президент Молдавии Владимир Воронин преподнес имениннику в подарок хрустального крокодила , пояснив такой выбор тем, что эта рептилия — «единственное животное, которое не сдает назад».

К даренному Конни_3 Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в сибирской тайге. 7 октября 2019 года Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Между тем другой экс-президент Молдавии Игорь Додон решил обойтись без символизма и не оригинальничать, а одарить своего российского коллегу тем, что ему уже однажды понравилось. Еще в 2017 году на одну из встреч в Кремле Додон привез Путину десятки бутылок вина собственного изготовления , и поскольку тот неоднократно хвалил молдавское вино (хочется надеяться, не просто из вежливости), то на 67-й день рождения в 2019 году российскому президенту досталось уже несколько бочек упомянутого вина из запасов Игоря Додона.

Алкоголь в качестве подарка Владимир Путин получал и от японского экс-премьера Синдзо Абэ — саке было презентовано ему в 2013 году на индонезийском острове Бали , где проходил саммит АТЭС, совпавший с очередным днем рождения Владимира Путина. И, разумеется, другие участники тоже не преминули поздравить именинника — спели ему песню Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент хозяина саммита президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно. А председатель КНР Си Цзиньпин, который в отличие от многих других лидеров всё еще остается действующим визави Владимира Путина, подарил ему тогда торт.

К даренному Конни_2 Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита глав государств и правительств форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. 7 октября 2013 года Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

К слову, со временем кондитерские подарки стали доброй традицией в отношениях Путина и Си: российский лидер сам не раз привозил на день рождения китайского коллеги партии мороженого из Москвы.

Многим в России, безусловно, запомнился и оригинальный подарок, который Путину на день рождения сделал итальянский политик Сильвио Берлускони, в недалеком прошлом водивший с российским лидером крепкую дружбу. На его 65-й день рождения итальянец прилетел в Сочи с пододеяльником ручной работы с принтом , изображающим двух друзей на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

Наверняка немало оригинальных подарков Владимир Путин получит и в этот раз. Один из них вопреки традиции уже был анонсирован накануне: так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал, что подписал указ о награждении Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени — «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летием».

В любой праздник дари животное

Нередко на дни рождения Владимиру Путину дарили живые подарки. Например, в 2017 году, на свой 65-й юбилей, российский президент получил от главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая . О том, насколько драгоценным подарком это было с точки зрения самого дарящего, говорит тот факт, что собак этой породы вообще запрещено вывозить из Туркмении, а также то, что пару лет назад в Ашхабаде был установлен позолоченный памятник алабаю.

К даренному Конни_5 Президент России Владимир Путин держит на руках щенка болгарской овчарки, подаренного ему председателем Совета министров Болгарии Бойко Борисовым. 2010 год Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Впрочем, куда чаще животных Владимиру Путину дарили по другим праздникам или в благодарность, не увязывая это с его днями рождения. Негласным основоположником этой моды, как известно, стал глава Минобороны Сергей Шойгу, подаривший зимой 2000 года главе государства лабрадора Конни . С тех пор полк собак президента пополнился каракачинской овчаркой Баффи (ее подарил в 2010 году премьер Болгарии Бойко Борисов) и щенком породы акита-ину , присланным в 2012 году губернатором японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России после землетрясения и цунами в Японии в 2011-м. Как утверждается, в ходе госвизита российского президента в Страну восходящего солнца в 2016 году японцы намеревались одарить его вторым акитой, но российские официальные лица загодя эту идею отвергли. Наконец, в январе 2019 года, видимо, решив, что хороших собак много не бывает, очередного щенка — на этот раз шарпланинской овчарки по кличке Паша — Владимиру Путину подарил его сербский коллега Александр Вучич .

При этом многие российские и зарубежные политики не раз решали, что Владимир Путин любит не только собак, но и всех животных вообще. И надарили ему за долгие годы президентства зверей на целый зоопарк.

К даренному Конни_6 Президент России Владимир Путин с собакой по кличке Юмэ породы акита-ину, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита Норихисом Сатакэ, перед началом интервью японскому телеканалу «Ниппон» и газете «Иомиури» в преддверии официального визита в Японию. 2016 год Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Например, еще в 2001-м эмир Абу-Даби привез российскому лидеру арабского скакуна Сирдара, а экс-мэр Москвы Юрий Лужков в 2003 году подарил ему белую козу Сказку — по случаю наступавшего года Козы. В дальнейшем презентами Владимиру Путину становились тигрица (одна из немногих, кого вручили всё-таки по случаю дня рождения), переднеазиатские леопарды и несколько скакунов ценных пород. Все они, конечно, переехали не в Ново-Огарево, а были переданы в различные питомники или заповедники.