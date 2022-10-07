Презент президенту: что дарили Владимиру Путину
Свой 70-летний юбилей Владимир Путин встретит в родном Санкт-Петербурге, но большую часть дня посвятит рабочим мероприятиям — 7 октября российский лидер проведет несколько международных телефонных разговоров и поучаствует в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подобный «непраздничный» график, за редкими исключениями, бывал и во все предыдущие дни рождения российского лидера, которые он чаще всего встречал на международных саммитах или общаясь с российскими общественными деятелями. В честь юбилея президента РФ «Известия» решили вспомнить, какие подарки преподносили нынешнему юбиляру на его прошлые дни рождения.
Что написано пером
В советскую эпоху лучшим подарком считалась книга. Плакаты с этим расхожим утверждением украшали практически каждый книжный магазин в СССР. Союз ушел, но традиция осталась — так что неудивительно, что в качестве подарка на дни рождения лидеру России Владимиру Путину зачастую презентовали именно книги.
К примеру, на свой 50-летний юбилей глава государства получил сборник «100 анекдотов про Путина», на что, как гласит молва, президент ответил, что ценит хороший юмор, и пообещал всё прочесть.
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими писателями. 7 октября 2009 года
Целую коллекцию книг Путин получил и в 2009 году: свой 57-й день рождения российский президент встречал в кругу писателей и публицистов, что по понятным причинам закончилось вручением ему книг, вышедших из-под пера участников того мероприятия, с дарственными надписями. На тот раз произведения были уже отнюдь не юмористического толка. К примеру, писатель Юрий Поляков преподнес президенту сразу две книги, одна из которых называлась «Россия в откате», подписав ее такими словами: «От неравнодушного автора с тревогой и надеждой». А прозаик Андрей Битов вручил Путину свою «Битву» с надписью «От рядового командиру, за которого я буду стоять до конца».
На свое 60-летие в 2012 году Владимир Путин получил очередную книгу — очевидно, очень редкую и довольно дорогую: занимавший на тот момент пост премьера Дмитрий Медведев вручил своему шефу антикварное издание Александра Бенуа о Царском Селе 1910 года.
Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча Ночной хоккейной лиги в Большом Ледовом дворце. 7 октября 2015 года
В общей же сложности на данный момент в фондах библиотеки администрации президента (а именно сюда, согласно протоколу, попадает большинство презентов, которые главе государства дарят иностранные лидеры, российские политики и простые граждане как на дни рождения, так и по другим случаям) значится более 13 тыс. книг. Часть из них, правда, была преподнесена еще первому президенту России Борису Ельцину, при котором в 1996 году и возникла традиция собирать подарки главе государства в библиотеке, а также Дмитрию Медведеву, бывшему на этом посту с 2008 по 2012 год. Но исходя из простой арифметики, ясно, что львиная часть книг была подарена всё-таки Владимиру Путину.
В 2010 году президент получил еще один печатный презент, но не книгу. На 58-й день рождения главы государства студентки журфака МГУ в шутку вручили президенту весьма пикантный подарок — эротический календарь с собственными фотографиями в нижнем белье с фривольными подписями вроде «Пожары потушили, а я всё еще горю».
Попытки соригинальничать
Вообще стоит отметить, что главе государства нечасто удавалось отметить свой день рождения привычным для обычных людей способом. Лишь в 2000 году, на тот момент только ставший главой государства, Путин устроил празднование в ресторане «Подворье» в Павловске под Санкт-Петербургом, а через пару лет — праздничный банкет на теплоходе. В последующие годы собственный день рождения Владимир Путин стал куда чаще совмещать с рабочими мероприятиями, сделав два заметных исключения в 2014 и 2019 годах, когда он уезжал в тайгу в компании нынешнего министра обороны Сергея Шойгу собирать грибы и ягоды.
При этом большинство дарителей старались порадовать Владимира Путина на день рождения чем-то более оригинальным, нежели книга. К примеру, ровно 20 лет назад, когда российский лидер встречал свой день рождения на саммите СНГ в Кишиневе, бывший тогда хозяином мероприятия президент Молдавии Владимир Воронин преподнес имениннику в подарок хрустального крокодила, пояснив такой выбор тем, что эта рептилия — «единственное животное, которое не сдает назад».
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в сибирской тайге. 7 октября 2019 года
Между тем другой экс-президент Молдавии Игорь Додон решил обойтись без символизма и не оригинальничать, а одарить своего российского коллегу тем, что ему уже однажды понравилось. Еще в 2017 году на одну из встреч в Кремле Додон привез Путину десятки бутылок вина собственного изготовления, и поскольку тот неоднократно хвалил молдавское вино (хочется надеяться, не просто из вежливости), то на 67-й день рождения в 2019 году российскому президенту досталось уже несколько бочек упомянутого вина из запасов Игоря Додона.
Алкоголь в качестве подарка Владимир Путин получал и от японского экс-премьера Синдзо Абэ — саке было презентовано ему в 2013 году на индонезийском острове Бали, где проходил саммит АТЭС, совпавший с очередным днем рождения Владимира Путина. И, разумеется, другие участники тоже не преминули поздравить именинника — спели ему песню Happy Birthday to You под гитарный аккомпанемент хозяина саммита президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно. А председатель КНР Си Цзиньпин, который в отличие от многих других лидеров всё еще остается действующим визави Владимира Путина, подарил ему тогда торт.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита глав государств и правительств форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. 7 октября 2013 года
К слову, со временем кондитерские подарки стали доброй традицией в отношениях Путина и Си: российский лидер сам не раз привозил на день рождения китайского коллеги партии мороженого из Москвы.
Многим в России, безусловно, запомнился и оригинальный подарок, который Путину на день рождения сделал итальянский политик Сильвио Берлускони, в недалеком прошлом водивший с российским лидером крепкую дружбу. На его 65-й день рождения итальянец прилетел в Сочи с пододеяльником ручной работы с принтом, изображающим двух друзей на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.
Наверняка немало оригинальных подарков Владимир Путин получит и в этот раз. Один из них вопреки традиции уже был анонсирован накануне: так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал, что подписал указ о награждении Владимира Путина орденом Дружбы высшей степени — «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летием».
В любой праздник дари животное
Нередко на дни рождения Владимиру Путину дарили живые подарки. Например, в 2017 году, на свой 65-й юбилей, российский президент получил от главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая. О том, насколько драгоценным подарком это было с точки зрения самого дарящего, говорит тот факт, что собак этой породы вообще запрещено вывозить из Туркмении, а также то, что пару лет назад в Ашхабаде был установлен позолоченный памятник алабаю.
Президент России Владимир Путин держит на руках щенка болгарской овчарки, подаренного ему председателем Совета министров Болгарии Бойко Борисовым. 2010 год
Впрочем, куда чаще животных Владимиру Путину дарили по другим праздникам или в благодарность, не увязывая это с его днями рождения. Негласным основоположником этой моды, как известно, стал глава Минобороны Сергей Шойгу, подаривший зимой 2000 года главе государства лабрадора Конни. С тех пор полк собак президента пополнился каракачинской овчаркой Баффи (ее подарил в 2010 году премьер Болгарии Бойко Борисов) и щенком породы акита-ину, присланным в 2012 году губернатором японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России после землетрясения и цунами в Японии в 2011-м. Как утверждается, в ходе госвизита российского президента в Страну восходящего солнца в 2016 году японцы намеревались одарить его вторым акитой, но российские официальные лица загодя эту идею отвергли. Наконец, в январе 2019 года, видимо, решив, что хороших собак много не бывает, очередного щенка — на этот раз шарпланинской овчарки по кличке Паша — Владимиру Путину подарил его сербский коллега Александр Вучич.
При этом многие российские и зарубежные политики не раз решали, что Владимир Путин любит не только собак, но и всех животных вообще. И надарили ему за долгие годы президентства зверей на целый зоопарк.
Президент России Владимир Путин с собакой по кличке Юмэ породы акита-ину, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита Норихисом Сатакэ, перед началом интервью японскому телеканалу «Ниппон» и газете «Иомиури» в преддверии официального визита в Японию. 2016 год
Например, еще в 2001-м эмир Абу-Даби привез российскому лидеру арабского скакуна Сирдара, а экс-мэр Москвы Юрий Лужков в 2003 году подарил ему белую козу Сказку — по случаю наступавшего года Козы. В дальнейшем презентами Владимиру Путину становились тигрица (одна из немногих, кого вручили всё-таки по случаю дня рождения), переднеазиатские леопарды и несколько скакунов ценных пород. Все они, конечно, переехали не в Ново-Огарево, а были переданы в различные питомники или заповедники.
К слову, в нынешнем году некоторые поклонники президента вновь вспомнили о его любви к животным и в особенности к собакам. Так, петербургский художник Алексей Сергиенко, создавший целую коллекцию картин «Президент — добрейшей души человек», решил в честь 70-летнего юбилея Владимира Путина презентовать арт-объект «Путин со щенком». По-хорошему эта картина уже была нарисована до того — известно, что ее оригинал находится у председателя Госдумы Вячеслава Володина. Но зато аналогичный арт-объект, созданный к сегодняшнему дню, был сделан вдвое больше.