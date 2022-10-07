Реклама
Прямой эфир
Мир
Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине
Экономика
В России зафиксировали снижение цен на лосося
Экономика
В России сократят поддержку газомоторной отрасли
Общество
В Запорожскую область доставили 42 новых школьных автобуса
Армия
Власти Энергодара исключили прорыв украинских боевиков к Запорожской АЭС
Армия
Чеченский батальон занял важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 15 градусов тепла 7 октября
Мир
В США заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину
Мир
США ликвидировали одного из лидеров ИГ
Мир
Премьер Венгрии призвал изменить ошибочную санкционную политику Европы
Экономика
Суды признали банкротами более 194 тыс. россиян

Ким Чен Ын в поздравлении отметил заслуги Путина в «строительстве сильной России»

ЦТАК: глава КНДР Ким Чен Ын поздравил с 70-летием президента Владимира Путина
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и отметил его заслуги в «строительстве сильной России», а также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Рабочий день рождения: как Владимир Путин отметил праздник
Кто поздравил президента России с 69-летием и как в четверг изменилась работа Кремля

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс», — передает ЦТАК.

Он также подчеркнул, что без лидерства и воли Владимира Путина Россия не смогла бы сейчас так успешно защищать достоинство государства, а также его фундаментальные интересы от угроз со стороны США и их «вассальных сил».

В своей телеграмме лидер КНДР выразил радость по поводу взаимной поддержки и сотрудничества между КНДР и РФ, которые, в сложившихся реалиях стали крепче, чем когда-либо. Он также выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух стран повлияют на развитие дружественных государственных связей.

Ранее в этот день президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем письме он пожелал российскому лидеру здоровья, сил и любви семьи и народа.

В этот же день в Кремле рассказали о планах Путина в день рождения. Стало известно, что президент России проведет встречу с лидерами стран СНГ.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства в день рождения запланированы рабочие мероприятия.

В прошлом году в свой день рождения Владимир Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Песков пояснил, что российский лидер отпраздновал в напряженном режиме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022