Ким Чен Ын в поздравлении отметил заслуги Путина в «строительстве сильной России»

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием и отметил его заслуги в «строительстве сильной России», а также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России и что он пользуется уважением и поддержкой широких масс», — передает ЦТАК.

Он также подчеркнул, что без лидерства и воли Владимира Путина Россия не смогла бы сейчас так успешно защищать достоинство государства, а также его фундаментальные интересы от угроз со стороны США и их «вассальных сил».

В своей телеграмме лидер КНДР выразил радость по поводу взаимной поддержки и сотрудничества между КНДР и РФ, которые, в сложившихся реалиях стали крепче, чем когда-либо. Он также выразил надежду на то, что личные отношения лидеров двух стран повлияют на развитие дружественных государственных связей.

Ранее в этот день президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем письме он пожелал российскому лидеру здоровья, сил и любви семьи и народа.

В этот же день в Кремле рассказали о планах Путина в день рождения. Стало известно, что президент России проведет встречу с лидерами стран СНГ.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства в день рождения запланированы рабочие мероприятия.

В прошлом году в свой день рождения Владимир Путин провел оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности РФ. Песков пояснил, что российский лидер отпраздновал в напряженном режиме.