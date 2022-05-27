Эксперт допустил дальнейший рост доверия населения Путину

Рейтинг доверия населения президенту России Владимиру Путину в дальнейшем будет расти, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Об этом он в пятницу, 27 мая, заявил в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса населения, согласно которому уровень доверия жителей России президенту Путину превысил 81% , а уровень одобрения его деятельности составил 78,4%. При этом деятельность правительства Российской Федерации одобряют 52,3% людей, к работе премьер-министра страны положительно относятся 52,5% интервьюируемых, а доверяют ему 63,8%. Опрос проводился с 16 по 22 мая.

По словам Кирьяна, согласно опросу, наблюдается небольшой рост доверия населения главе государства по отношению к и так высокому показателю. По мнению эксперта, это может быть связано с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.

«В такие моменты общество консолидируется, всё-таки люди решают, с кем они в текущей ситуации и кому готовы доверять. Такие рейтинги связаны с тем, что либо решения, либо риторика, либо деятельность президента находят как минимум одобрение, то есть они не идут в противоречие с тем, чего люди ожидают и с тем, что они считали бы правильным в такой ситуации», — добавил эксперт.

Кирьян также обратил внимание на то, что последние антикризисные меры, принятые президентом России, не попали в текущий опрос по датам проведения, однако в следующем опросе они точно сыграют свою роль, только повысив текущие показатели.

Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам призвал с 1 июня увеличить на 10% размер пенсий неработающих пенсионеров. Таким образом, средний размер пенсии составит 19 360 рублей.

В ходе заседания президент также объявил о повышении с 1 июня прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также проиндексирован на 10% будет МРОТ.

Кроме того, глава государства призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, он заявил о снижении безработицы в России.

Опрос, проводимый с 10 по 15 мая, показал, что Путину доверяют 80,7% граждан страны. Результатами ВЦИОМ поделился 20 мая. Тогда в нем также приняли участие 1, 6 тыс. совершеннолетних жителей РФ.