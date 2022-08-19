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Рейтинг доверия Путину среди россиян составляет 80%

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Согласно проведенным опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте организации 19 августа.

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Согласно данным центра, показатель одобрения деятельности главы государства с 8 по 14 августа 2022 года составил 77,8%. На прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 80% участников опроса.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра РФ Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составил 52,2% и 52,1% соответственно.

Личные рейтинги доверия среди россиян распределились следующим образом: Мишустину доверяют 63,4%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 33,6%, главе «Справедливой России» Сергею Миронову — 31,2% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,6%, возглавляющему партию «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,8%.

Уровень поддержки партий составил 40,0% у «Единой России», 11,3% — у КПРФ, 7,8% — ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,4% и «Новые люди» — 4,4%.

27 мая руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян не исключил, что рейтинг доверия населения главе государства в дальнейшем будет расти и дальше.

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