«АвтоВАЗ» испытывает проблемы с комплектующими

Компания «АвтоВАЗ» испытывает нехватку комплектующих. На территории предприятия скопилось много неукомплектованных машин из-за дефицита необходимых деталей и узлов. Об этом 6 октября сообщило сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

По подсчетам группы, очень большой процент сходящих с конвейера «АвтоВАЗа» автомобилей является некомплектным.

Для Lada Niva Legend нет ремней безопасности, для модели Niva Travel не хватает пучка проводов, которые нужны для головной оптики. Кроме того, замечены машины без бамперов.

По информации сообщества, Lada Granta выпускают без электроусилителя рулевого управления (ЭУР), а в комплектации, где он не предусмотрен, отсутствует эластичная соединительная муфта вала рулевой колонки, которую производит Балаковский завод.

Вместе с тем Avtograd news считает, что ситуация с напряженной логистикой на предприятии в скором времени нормализуется.

6 октября «АвтоВАЗ» принял решение отказаться от выпуска автомобилей с автоматизированной механической трансмиссией — «роботом» АМТ ВАЗ-2182. Таким типом коробок передач комплектовали модели Lada Kalina, Granta, Vesta и XRAY. Сама коробка была отечественная, а электромеханический актуатор в ней был от немецкой компании ZF. Специалисты предположили, что на «АвтоВАЗе» не смогли возобновить поставки этого исполнительного механизма. По статистике, на продажи автомобилей Lada с АМТ приходилось всего около 10%.