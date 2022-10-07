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Четыре человека погибли после удара ВСУ из HIMARS по автобусу в Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четыре человека погибли и еще три пострадали в результате обстрела гражданского автобуса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили «Известиям» в экстренных службах.

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ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела ракеты попали в гражданский автобус.

Четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения. Количество жертв предварительное.

Днем ранее ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Всего было шесть выстрелов, одна ракета упала в районе моста, остальные были сбиты. Позже заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что в результате обстрела мост не получил повреждений.

До этого ВСУ обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS 4 октября. Три ракеты удалось сбить, а оставшиеся три попали в район моста. Пострадавших в результате ударов не было.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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