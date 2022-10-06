Антоновский мост в Херсонской области не получил повреждений при обстреле ВСУ

Антоновский мост в Херсонской области не получил повреждений при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 6 октября, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«По сути, сам Антоновский мост вообще никак не пострадал», — сказал он в эфире Первого канала.

Он уточнил, что всего было шесть выстрелов, одна ракета упала в районе моста, остальные были сбиты.

Об ударе ВСУ по Антоновскому мосту стало известно ранее в этот день. Предварительно, никто не пострадал.

Антоновский мост не первый раз становится объектом для ударов со стороны ВСУ.

Так, в предыдущий раз ВСУ обстреляли Антоновский мост из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 4 октября. Три ракеты удалось сбить, а оставшиеся три попали в район моста. Пострадавших в результате ударов не было.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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