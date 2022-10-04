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Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил 4 октября представитель экстренных служб города.

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«Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсон, так в 16:40 (время совпадает с мск. — Ред.) преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что три ракеты удалось сбить, а оставшиеся три попали в район моста. По предварительной информации, пострадавших в результате ударов нет.

Антоновский мост не впервые становится объектом для ударов со стороны ВСУ. Так, 26 сентября украинские боевики обстреляли сооружение. В тот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что этот мост стал символом стойкости и в то же время непробиваемой сталью.

Власти региона и 12 сентября сообщали о хаотичных и бесконтрольных обстрелах моста со стороны ВСУ. Между тем 5 сентября Стремоусов заявил, что Антоновский мост после обстрелов ВСУ находится в аварийном состоянии, но не рухнул.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал 4 октября указ о непризнании вхождения четырех территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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