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ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко/
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом 6 октября сообщил «Известиям» представитель экстренных служб.

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По предварительным данным, всего было сбито пять ракет, еще одна попала в мост.

Подробности произошедшего уточняются. Предварительно, никто не пострадал.

Антоновский мост не первый раз становится объектом для ударов со стороны ВСУ.

Так, в предыдущий раз ВСУ обстреляли Антоновский мост из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 4 октября. Три ракеты удалось сбить, а оставшиеся три попали в район моста. Пострадавших в результате ударов не было.

До этого, 26 сентября, украинские боевики также обстреляли район моста. В тот день заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что этот мост стал символом стойкости и в то же время непробиваемой сталью.

Власти региона и 12 сентября сообщали о хаотичных и бесконтрольных обстрелах моста со стороны ВСУ.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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