Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки

Совладелец сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский получил восемь лет колонии за дачу взятки сотрудникам Госстройнадзора, сообщают в суде в пятницу, 7 октября.

«Признать виновным, <…> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — указал судья Александр Вялов.

В конце сентября он признал свою вину, отметив, что государственное обвинение в прениях потребовало для него в качестве наказания 10 лет лишения свободы и денежный штраф. Защита настаивала на более мягком наказании.

По данным СК РФ, в 2013–2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 млн рублей Комковой (имя не приводится. — Ред.), ее сыну Эдуарду и генеральному директору строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание «Зимней вишни», Никите Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство.

20 декабря прошлого года суд счел доказанной вину Комковой. Ее обвинили в получении взятки и отмывании денег в ходе строительства торгового центра. Позже, 24 декабря, Центральный районный суд Кемерово приговорил Комкову к 18 годам лишения свободы. Она будет обязана выплатить штраф в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет. Кроме того, суд приговорил ее сына Эдуарда к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Чередниченко, в свою очередь, приговорен судом к 15 годам за получение взятки и легализацию денежных средств.

Кроме того, суд приговорил пожарного Андрея Бурсина к шести годам колонии общего режима. Отмечалось, что Бурсин из-за своей халатности не смог организовать должным образом разведку при ликвидации пожара, из-за чего погибли люди.

Другому пожарному, Сергею Генину, было назначено пять лет заключения, обвинив в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. В день трагедии он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не посмотрев планы здания. Свою вину Бурсин и Генин не признают. В мае 2022 года МЧС России подало апелляцию на приговор Генину и Бурсину.

Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова (14 лет колонии), технический директор Георгий Соболев (11 лет), гендиректор Надежда Суденнок, арендатор (13,5 года). По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. В ТРЦ не сработала система оповещения о пожаре, а также не сработала и система пожаротушения. Выходы для экстренной эвакуации посетителей оказались заблокированы.