МЧС России подало апелляцию на приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МЧС России подало апелляцию на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу «Зимней вишни». Об этом во вторник, 24 мая, сообщил замглавы МЧС Алексея Серко.

«МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью», — отметил Серко в ходе прямой линии с сотрудниками ведомства.

29 октября прошлого года суд приговорил Бурсина к шести годам колонии общего режима. Отмечалось, что Бурсин из-за своей халатности не смог организовать должным образом разведку при ликвидации пожара, из-за чего погибли люди. Генину назначили пять лет заключения, обвинив в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Он в тот день направил своих подчиненных по длинному пути к кинозалу, не посмотрев планы здания. Свою вину Бурсин и Генин не признают.

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Всего в деле о пожаре 15 фигурантов. Большие сроки получили собственники и арендаторы объекта: генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, владелец ТЦ Юлия Богданова – 14 лет колонии, технический директор Георгий Соболев – 11 лет, гендиректор Надежда Суденнок, арендатор — 13,5 лет. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

60 человек 25 марта 2018 года погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, 37 из которых — дети.