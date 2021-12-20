Установлена вина экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Суд установил виновность бывшей главы Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой по таким преступлениям, как получение взятки и отмывание денег, в ходе строительства ТЦ «Зимняя вишня». Это следует из приговора по второму уголовному делу о пожаре в ТЦ, оглашаемом в Центральном районном суде Кемерово в понедельник, 20 декабря.

Суд счел доказанным, что чиновница на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торгово-развлекательный центр в Кемерове получила взятку от застройщика. После получения взятки средства обналичили.

«Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — сказала судья.

Как установил суд, Комкова при участии своего сына Эдуарда Комкова и директора строительной компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание, Никиты Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТЦ.

После получения денег она не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Средства были перечислены безналичным путем по поддельному договору на проектирование с марта 2013 года по март 2014-го.

По данным прокурора, Комкова и ее бывшая подчиненная Светлана Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования с подложными данными о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила.

После этого здание торгового центра ввели в работу с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. Гособвинение просит назначить фигурантам сроки от восьми до 21 года лишения свободы.

29 октября суд вынес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина по той же статье приговорили к пяти годам лишения свободы.

Адвокаты Бурсина и Генина заявили, что обжалуют решение суда. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек.

Пожар в ТЦ, унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности.