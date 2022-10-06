Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины
Мир
Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным 7 октября
Мир
Кремль подтвердил намерение Путина провести переговоры с Эрдоганом
Мир
Эрдоган допустил нормализацию отношений Турции и Армении
Мир
ЕС временно вывел из-под санкций поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию
Мир
Лукашенко заявил о соглашении Польши и США о размещении ядерного оружия
Мир
МИД назвал разжиганием ядерной войны заявление Зеленского об ударе по РФ
Мир
Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к Украине начать переговоры
Мир
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России
Спорт
Месси заявил о последнем ЧМ в своей карьере

Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины

Эрдоган: более 6 млн т продовольствия вывезено с Украины благодаря зерновому коридору
0
Фото: REUTERS/Igor Tkachenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем продовольствия, вывезенного из украинских портов благодаря зерновому коридору, превысил 6 млн т. Об этом сообщил в четверг, 6 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Пшеничный демпинг: зерно с Украины затопило европейский рынок
Фермеры в Польше, Болгарии и Франции взбунтовались против обрушившей цены сельхозпродукции

Он также заявил о возможном продлении сроков продуктовой сделки, отметив, что это отвечает интересам Европы и украинского народа.

Анкара также намерена продолжить усилия по выходу российской агропродукции и удобрений на рынки.

«Поставки удобрений из России в нуждающиеся страны могут в будущем осуществляться через Турцию», — цитирует Эрдогана Haberturk.

Ранее, 3 октября, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан сообщила, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

До этого, в конце сентября, президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам мира не меняется. Он указал, что по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

В том же месяце Эрдоган также обращал внимание на то, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022