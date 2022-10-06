Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины

Объем продовольствия, вывезенного из украинских портов благодаря зерновому коридору, превысил 6 млн т. Об этом сообщил в четверг, 6 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также заявил о возможном продлении сроков продуктовой сделки, отметив, что это отвечает интересам Европы и украинского народа.

Анкара также намерена продолжить усилия по выходу российской агропродукции и удобрений на рынки.

«Поставки удобрений из России в нуждающиеся страны могут в будущем осуществляться через Турцию», — цитирует Эрдогана Haberturk.

Ранее, 3 октября, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан сообщила, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

До этого, в конце сентября, президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам мира не меняется. Он указал, что по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

В том же месяце Эрдоган также обращал внимание на то, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.