Томские власти перенесли сроки окончания ремонта аварийной плотины

Власти Томской области расторгли контракт на ремонт аварийной плотины на реке Ум в Томском районе. Это сделано по причине того, что подрядчик не ведет работы. Сроки проведения ремонта переносятся.

И.о. начальника регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов сообщил РИА «Томск», что на плотине была объявлена ЧС локального характера. Работы там начались в 2020 году и должны были завершиться в декабре 2021 года. Но из-за проблем с поставкой оборудования подрядчика пришлось сменить, а сроки сдвинуть.

Новый подрядчик приостановил ремонт зимой и должен был возобновить его летом этого года, однако так и не приступил к работам.

Плотину на реке Ум ввели в эксплуатацию в 1989 году. В ее состав входят грунтовая плотина, ковшовый водосброс, донный водоспуск с башней управления затворами и ледозащитное сооружение. Из-за повреждения дамбы высохло Кандинское водохранилище.