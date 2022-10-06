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Страны ОПЕК+ согласились сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

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Страны-участники ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на два млн баррелей в сутки с ноября 2022 года. Об этом 5 октября говорится в заявлении организации после совещания в Вене.

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Решение было принято «в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

Отмечается, что следующее заседание ОПЕК пройдет в декабре.

В этот же день в Белом доме сообщили, что это решение разочаровало президента США Джо Байдена. Там добавили, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти. В белом доме также отметили, что ОПЕК+ приняло сторону России. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан отметила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией спецоперацию на Украине.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что такое решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

В этот же день американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон заявил, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Между тем 3 октября сообщалось, что на встрече ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти только на 1 млн баррелей в сутки.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.

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