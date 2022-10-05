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В Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией

В Белом доме считают, что ОПЕК+ встала на сторону России, когда приняла решение о сокращении добычи нефти
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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ОПЕК+ встала на сторону России, когда приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьерн 5 октября на брифинге для журналистов.

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«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — отметила пресс-секретарь.

Жан-Пьер добавила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией спецоперацию на Украине.

По мнению пресс-секретаря, такое решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода.

Кроме того, пресс-секретарь не стала давать прямой ответ на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с решением ОПЕК+.

5 октября на встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+. Уточнялось, что он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Так, по мнению аналитика издания The Hill Саймона Хендерсона, сокращение добычи нефти означает значительный рост цен на бензин, что вызовет негативную реакцию потенциальных избирателей.

Кроме того стало известно, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.

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