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Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов призвал лучше информировать россиян о положении дел в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил 5 октября в эфире канала «Соловьев. Live».

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«Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — поделился он мнением.

В подтверждение своего мнения он привел сводки с фронта за 1941 год. Тогда сообщалось, что армия СССР где-то отступала, но также была и другая информация.

«Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши летчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле», — заявил Картаполов.

Он добавил, что в настоящее время противник находится на нашей земле.

По его словам, граждане узнают о ходе СВО от губернаторов и военных корреспондентов, но не получают достаточно информации от Министерства обороны России.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст их жителей и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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