Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти сообщили о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
Мир
Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости
Мир
Блинкен указал на отсутствие причин поднимать готовность ядерных сил США
Мир
Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет
Мир
Немецкий город предложил свою ратушу для проведения переговоров РФ и Украины
Мир
Гаврилов указал на желание Москвы получить разъяснения по поводу учений НАТО
Мир
США подтвердили размещение на Гуаме бомбардировщиков B-1
Общество
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и еще семь человек
Мир
МИД Франции выступил за сохранение каналов диалога с Россией
Общество
Минкультуры сообщило об отмене Санкт-Петербургского культурного форума
Мир
CNN узнала о переговорах администрации Байдена и Маска о развертывании Starlink в Иране
Мир
МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Чад

День работника рекламы – 2022: история и традиции праздника

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 23 октября отмечают День рекламного работника, объединяющий авторов рекламных текстов, маркетологов, PR-специалистов, рекламодателей и менеджеров по продвижению. В 2022 году дата праздника приходится на воскресенье, хотя сама по себе не является выходным днем. «Известия» обобщили историю и традиции торжества в своем материале.

День рекламщика – 2022: история праздника

Начало празднику положил бизнесмен и рекламщик Алан Ардасенов. В качестве рекламного агента 23 октября 1994 года он закрыл свою первую сделку на создание рекламы. Сумма сделки составляла всего $10, но этот день запомнился начинающему предпринимателю как ключевой.

PRавое дело: определены условия господдержки по рекламе российских брендов
Сколько денег бизнес сможет получить на продвижение и в каком случае субсидию придется вернуть

Он продолжил покорять рекламный бизнес и стал основателем рекламно-издательской группы «Ардасенов». Развивая свое дело, Ардасенов загорелся идеей организовать профессиональный праздник для себя и коллег. И в 2001 году в день своей первой сделки бизнесмен арендовал ночной клуб и пригласил всех знакомых коллег. Мероприятие попало в поле зрения СМИ и в следующем году проводилось еще более масштабно.

Вскоре о празднике узнали и коллеги-рекламщики из стран СНГ и подхватили традицию. Теперь 5 октября каждый год сопровождается масштабными мероприятиями в кругах рекламщиков и всех специалистов, связанных с этой отраслью.

День рекламщика – 2022: традиции праздника

Помимо традиции собираться на масштабные мероприятия, которые агентства и по сей день устраивают для своих сотрудников и обмена опытом с коллегами, празднества проходят и внутри коллективов. Коллеги дарят друг другу открытки, устраивают корпоративы, а также подводят итоги кварталов и проектов. Наиболее отличившиеся сотрудники за свою работу получают премии и подарки от руководства.

Активно тему праздника обсуждают и в СМИ, рассказывая историю праздника, а также наиболее яркие примеры рекламных кампаний.

11 октября в России отмечали День кадрового работника, посвященный сотрудникам по подбору персонала. Другие праздники осени 2022 года собраны в специальном календаре «Известий».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022