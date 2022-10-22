День работника рекламы – 2022: история и традиции праздника

В России 23 октября отмечают День рекламного работника, объединяющий авторов рекламных текстов, маркетологов, PR-специалистов, рекламодателей и менеджеров по продвижению. В 2022 году дата праздника приходится на воскресенье, хотя сама по себе не является выходным днем. «Известия» обобщили историю и традиции торжества в своем материале.

День рекламщика – 2022: история праздника

Начало празднику положил бизнесмен и рекламщик Алан Ардасенов. В качестве рекламного агента 23 октября 1994 года он закрыл свою первую сделку на создание рекламы. Сумма сделки составляла всего $10, но этот день запомнился начинающему предпринимателю как ключевой.

Он продолжил покорять рекламный бизнес и стал основателем рекламно-издательской группы «Ардасенов». Развивая свое дело, Ардасенов загорелся идеей организовать профессиональный праздник для себя и коллег. И в 2001 году в день своей первой сделки бизнесмен арендовал ночной клуб и пригласил всех знакомых коллег. Мероприятие попало в поле зрения СМИ и в следующем году проводилось еще более масштабно.

Вскоре о празднике узнали и коллеги-рекламщики из стран СНГ и подхватили традицию. Теперь 5 октября каждый год сопровождается масштабными мероприятиями в кругах рекламщиков и всех специалистов, связанных с этой отраслью.

День рекламщика – 2022: традиции праздника

Помимо традиции собираться на масштабные мероприятия, которые агентства и по сей день устраивают для своих сотрудников и обмена опытом с коллегами, празднества проходят и внутри коллективов. Коллеги дарят друг другу открытки, устраивают корпоративы, а также подводят итоги кварталов и проектов. Наиболее отличившиеся сотрудники за свою работу получают премии и подарки от руководства.

Активно тему праздника обсуждают и в СМИ, рассказывая историю праздника, а также наиболее яркие примеры рекламных кампаний.

11 октября в России отмечали День кадрового работника, посвященный сотрудникам по подбору персонала. Другие праздники осени 2022 года собраны в специальном календаре «Известий».