В Кремле опровергли планы Путина выступить с обращением 5 октября

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о принятии четырех новых регионов с состав РФ. Теперь Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали частью страны. В связи с этим в социальных сетях и Telegram-каналах начала распространяться информация о подготовке обращения главы государства к нации, в ходе которого статус специальной военной операции якобы будет изменен на контртеррористическую.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подобные сообщения назвал фейками. Опроверг он и планы по изменению статуса СВО на контртеррористическую операцию (КТО).

«Это прерогатива Верховного главнокомандующего, президента страны. На данный момент таких решений не принималось», — сказал представитель Кремля.

Подобное предположение озвучил 26 сентября глава Крыма Сергей Аксенов. Он предположил, что на территориях четырех освобожденных регионах СВО после интеграции с РФ перейдет в разряд контртеррористической, поскольку жители этих регионов теперь будут сражаться за свою землю.

Обращение Путина к нации 30 сентября

На прошлой неделе глава государства обратился к россиянам с объемным обращением на тему присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России. Он отметил историческое значение выбора, сделанного жителями этих регионов, и восхитился тем, что даже угрозы и преследование киевского режима не смогли сломить решимости народов. Путин пообещал, что Россия со своей стороны сделает все возможное, чтобы гарантировать безопасность новых регионов.

Также президент обратил внимание на перемены на международной арене. По словам главы государства,уже не все страны «возбуждает» перспектива введения санкций в отношении России, и мир готовится к революционным изменениям. Несмотря на тщательные попытки Запада сохранить свое господство путем гибридной войны с РФ, российский народ никогда не будет жить по чужим правилам, подчеркнул Путин.

После обращения президента в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялось подписание договоров о вхождении в состав РФ новых регионов.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».