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В Кремле опровергли планы Путина выступить с обращением 5 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о принятии четырех новых регионов с состав РФ. Теперь Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали частью страны. В связи с этим в социальных сетях и Telegram-каналах начала распространяться информация о подготовке обращения главы государства к нации, в ходе которого статус специальной военной операции якобы будет изменен на контртеррористическую.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подобные сообщения назвал фейками. Опроверг он и планы по изменению статуса СВО на контртеррористическую операцию (КТО).

«Это прерогатива Верховного главнокомандующего, президента страны. На данный момент таких решений не принималось», — сказал представитель Кремля.

Подобное предположение озвучил 26 сентября глава Крыма Сергей Аксенов. Он предположил, что на территориях четырех освобожденных регионах СВО после интеграции с РФ перейдет в разряд контртеррористической, поскольку жители этих регионов теперь будут сражаться за свою землю.

Обращение Путина к нации 30 сентября

На прошлой неделе глава государства обратился к россиянам с объемным обращением на тему присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России. Он отметил историческое значение выбора, сделанного жителями этих регионов, и восхитился тем, что даже угрозы и преследование киевского режима не смогли сломить решимости народов. Путин пообещал, что Россия со своей стороны сделает все возможное, чтобы гарантировать безопасность новых регионов.

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Также президент обратил внимание на перемены на международной арене. По словам главы государства,уже не все страны «возбуждает» перспектива введения санкций в отношении России, и мир готовится к революционным изменениям. Несмотря на тщательные попытки Запада сохранить свое господство путем гибридной войны с РФ, российский народ никогда не будет жить по чужим правилам, подчеркнул Путин.

После обращения президента в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялось подписание договоров о вхождении в состав РФ новых регионов.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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