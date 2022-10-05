Песков прокомментировал возможный перевод статуса СВО в КТО

Изменение статуса специальной военной операции России по защите Донбасса (СВО) на контртеррористическую (КТО) в Кремле не обсуждалось. Как заявил 5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот вопрос может решать только президент России.

«Это прерогатива Верховного главнокомандующего, президента страны. На данный момент таких решений не принималось», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Песков также указал, что все заявления о том, что Владимир Путин выступит с обращением к гражданам по данной теме являются фейками.

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