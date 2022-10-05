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Министр просвещения отметил важность участия детей в проекте «Школьная классика»

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Министр просвещения Сергей Кравцов отметил важность участия детей в проекте «Школьная классика», третий сезон которого стартовал 7 сентября.

«Обращаюсь ко всем школьникам. Участвуйте, создавайте школьные театры, участвуйте в проекте «Школьная классика». И ваша мечта, мечта многих школьников здесь побывать, она обязательно сбудется», — отметил он.

В свою очередь первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что школьный театр поможет ребятам не только в творчестве. «Они настолько талантливые, что многие из них наверняка могут стать знаменитыми актерами, режиссерами, деятелями культуры», — сказал он.

«Весь смысл того, что делает государство, что должны сделать взрослые по отношению к юному поколению — сделать так, чтобы все удивительное наследие русской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество», — добавил Кириенко.

Организаторами всероссийского проекта «Школьная классика» выступают Российское движение школьников и Театральный институт имени Бориса Щукина. В проекте доступны следующие уровни участия — базовый (для коллективов, в общеобразовательной организации которых нет театрального объединения или оно только появилось) и продвинутый (для тех участников, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях с действующей театральной группой).

Подать заявку на участие можно до 7 октября — для базового уровня и до 7 декабря — для продвинутого.

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