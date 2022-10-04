Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой до 7 ноября

Московский городской суд продлил до 7 ноября арест бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко. На аналогичный срок суд продлил домашний арест и ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву по делу о мошенничестве, передает 4 октября корреспондент «Известий» из зала суда.

Как рассказал корреспонденту «Известий» прокурор, следственные действия по делу завершены, в настоящее время адвокаты знакомятся с материалами дела.

4 августа стало известно, что Ракова признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. По словам ее адвоката, обвиняемая также заявила, что хочет возместить ущерб. В тот же день суд продлил арест Раковой и ее гражданскому мужу на два месяца, до 6 октября. В домашнем аресте Раковой было отказано.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на сумму более 50 млн рублей. Ее задержали в октябре 2021 года. Ракова обвиняется в трех эпизодах. По версии следствия, вместе с соучастниками она похитила денежные средства при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при ее участии в 2019 году.

Кроме того, Ракова обвиняется в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС. В октябре прошлого года в университете опровергали эту информацию, заявив, что фиктивность трудоустройства в научное учреждение невозможна.

9 июня второй кассационный суд отменил арест и отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд постановление об избрании меры пресечения Зуеву. Зуев дал изобличающие показания на неизвестных ранее фигурантов дела, полностью признал вину и возместил ущерб. После суд он признал вину, после чего суд отпустил его из СИЗО под домашний арест до 11 октября.

Кроме того, в июне задержанному после показаний Раковой по делу о хищении средств в особо крупном размере ректору РАНХиГС Владимиру Мау был также назначен домашний арест до 7 августа. 3 августа суд заменил ему домашний арест на подписку о невыезде.