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Генсек правительства Японии Мацуно: ракета КНДР пролетела около 4,6 тыс. км

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Ракета, которую выпустила КНДР, преодолела расстояние около 4,6 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 1 тыс. км. Об этом 4 октября сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, заявив о серьезной угрозе безопасности страны.

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«Северная Корея произвела пуск одной баллистической ракеты, которая пролетела над территорией нашей страны в районе префектуры Аомори и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны», — сказал Мацуно на пресс-конференции.

Как отметил генеральный секретарь, запущенная Северной Кореей ракета является угрожающим фактором для мира и региона, а также представляет собой серьезный вызов международному сообществу в целом, пишет газета Yomiuri.

О запуске баллиcтической ракеты ранее во вторник сообщило агентство Yonhap. Как уточнялось, снаряд был выпущен в сторону Японского моря и пролетел над территорией Тихого океана.

В стране сработала экстренная система предупреждения из-за запуска снаряда. Жителей северных японских регионов призвали эвакуироваться внутрь зданий и под землю.

Тогда же стало известно, что США и Южная Корея осудили запуск баллистической ракеты КНДР. Отмечалось, что Вашингтон будет сотрудничать с союзниками, включая Сеул, чтобы «привлечь Пхеньян к ответственности». Южная Корея, в свою очередь, расценила пуск снаряда как провокацию и «решительно осудила» действия КНДР.

По факту действий Северной Кореи Япония созвала Совет национальной безопасности. Мацуно заявил, что КНДР были выражены протест и осуждение.

Отмечается, что Северная Корея совершила 23 пуска ракет в этом году.

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