Источник сообщил о продолжении контактов РФ и США по теме обмена заключенными

РФ и США продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние события не повлияли на процесс. Об этом во вторник, 4 октября, заявил дипломатический источник «РИА Новости».

«Там идет работа, идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей в состав РФ не повлияли на контакты России и США по возможному обмену заключенными.

1 октября высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Бриттни Грайнер и Пола Уилана в США. При этом детали обмена заключенными не разглашаются. Так, до сих пор не известно, есть ли какие-либо сдвиги в данном процессе.

Ранее, 20 сентября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готова пойти на «значимые шаги» для освобождения своих граждан. Он добавил, что переговоры с Москвой по этой теме до сих пор продолжаются на разных уровнях.

В этот же день адвокат Уилана Владимир Жеребенков отметил, что Россия готова обменять двух американцев — Уилана и Грайнер — на двух российских заключенных в США. При этом, по его словам, формат «двое на одного» с освобождением одного россиянина Виктора Бута неравнозначен.

В июле CNN отмечал, что Грайнер и Уилана должны обменять на предпринимателя Виктора Бута. Он отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.