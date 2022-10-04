Реклама
Прямой эфир
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1650 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля
Происшествия
Школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Ленинградской области
Общество
В ДНР прокуратура направила в суд дело в отношении 18 бойцов батальона «Айдар»
Мир
Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства
Политика
Конституционный комитет СФ поддержал законы о принятии новых территорий в состав России
Мир
Экс-сенатор США указал на возможные мотивы Вашингтона для подрыва «Северных потоков»
Общество
Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на «Госуслугах»
Общество
Пьяный дебошир пытался открыть люк самолета во время полета из Москвы в Хабаровск
Мир
Источник сообщил о продолжении контактов РФ и США по теме обмена заключенными
Мир
Илона Маска пригласили в Крым
Мир
В Узбекистане на химзаводе произошел взрыв

Источник сообщил о продолжении контактов РФ и США по теме обмена заключенными

0
Фото: Global Look Press/Alexey Myakishev
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ и США продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние события не повлияли на процесс. Об этом во вторник, 4 октября, заявил дипломатический источник «РИА Новости».

Статьей не вышел: РФ не видит равнозначности в обмене Уилана на Бута
Какие еще варианты Москва может предложить Вашингтону

«Там идет работа, идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб», — говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), Херсонской и Запорожской областей в состав РФ не повлияли на контакты России и США по возможному обмену заключенными.

1 октября высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Бриттни Грайнер и Пола Уилана в США. При этом детали обмена заключенными не разглашаются. Так, до сих пор не известно, есть ли какие-либо сдвиги в данном процессе.

Ранее, 20 сентября, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готова пойти на «значимые шаги» для освобождения своих граждан. Он добавил, что переговоры с Москвой по этой теме до сих пор продолжаются на разных уровнях.

В этот же день адвокат Уилана Владимир Жеребенков отметил, что Россия готова обменять двух американцев — Уилана и Грайнер — на двух российских заключенных в США. При этом, по его словам, формат «двое на одного» с освобождением одного россиянина Виктора Бута неравнозначен.

В июле CNN отмечал, что Грайнер и Уилана должны обменять на предпринимателя Виктора Бута. Он отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022