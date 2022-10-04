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Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора
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Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили новый способ оценки того, за какой объем вывезенного мусора должны платить граждане. Как пояснили «Известиям» в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сейчас регионы сами устанавливают нормативы.

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Для этого специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам.

Но, как показывает практика, такой способ не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают, уверена зампред комитета Светлана Разворотнева.

Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные. Это объем отходов в многоквартирных домах (базовый показатель) и поправочный коэффициент, заметили в Минприроды.

Базовый норматив — среднее значение за всё время замеров отходов в регионе — умножают на коэффициент, который зависит от территории: например, дом, детский сад, другая площадка. Это позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов. Новации авторов уже закреплены в совместном проекте постановления правительства, рассказали «Известиям» в министерстве. Как этот способ оценки объемов скажется на цене услуги, оценить сложно. В РЭО уверены, что оплата станет справедливой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отходный ряд: Минприроды пересмотрит норматив тарифа за вывоз мусора»

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