Не написано Перро: лидером проката вновь стала «Красная шапочка»

Фэнтези-экшен «Красная шапочка» во второй раз возглавил российский бокс-офис, собрав 30,5 млн рублей за минувшие выходные. Лучший старт среди новинок показал постапокалипсис «Эра выживания», собравший 17,5 млн рублей. Помимо экокатастрофы, в топ-12 вошли еще четыре новинки, среди которых детективный неонуар «Решение уйти» одного из самых известных представителей корейской новой волны Пак Чхан-ука. Отмеченный за лучшую режиссуру в Каннах фильм стартовал с шестой строчки и заработал 6 млн рублей.

А ну-ка, девочки

Новая «версия» сказки Шарля Перро, где девочка спасает город от волков, параллельно расследуя тайну исчезновения своего отца с Ириной Розановой и Екатериной Климовой, Алексеем Серебряковым, Данилой Якушевым и Екатериной Климовой, похоже, понравилась зрителям. И не только актерским составом и костюмами — они тут, напомним, «хардовые», рокерские, от Игоря Гуляева. Стартовавший с 45 млн рублей семейный экшен сохранил лидирующие позиции и в свою вторую прокатную четырехдневку, добавив в копилку 30 млн рублей.

Вторую строчку рейтинга занял бесперебойный серебряный призер проката, фэнтези-мелодрама Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон. Лента собрала 21,8 млн рублей за эти выходные, ее общие сборы — 175 млн.

Замыкает тройку лидеров постапокалипсис Кристины Бозит и Бруно Сампера «Эра выживания», собравший 17,5 млн рублей за уикенд и ставший рекордсменом среди новинок. Неожиданного в нем, откровенно говоря, мало: человечество находится на грани вымирания из-за экологической катастрофы. Технологии достигли заоблачных высот, однако люди вынуждены изо дня в день сражаться с природой, которая превратилась в безжалостного убийцу. 13-летней Веспер предстоит спасти цивилизацию.

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, этот релиз рассчитан на довольно обширную аудиторию поклонников постапокалиптики и поклонников саг взросления, таких как «Голодные игры».

Русские ценности и корейские страсти

Вторая самая кассовая новинка недели — камерное роуд-муви Ивана Соснина «Далекие и близкие», раскрывающее грани национального характера и сводящее под крышей одного дома на колесах отдалившихся друг от друга отца и сына. Хит Выборгского фестиваля с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым занял четвертую строчку рейтинга Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС) с кассой в 9,6 млн рублей.

По мнению Ольги Зиняковой, этот успех вполне закономерен, поскольку добрые, эмоциональные ленты об отношениях с семьей и родителями, сделанные в стилистике национального кинематографа, неизменно вызывают интерес.

— Дополнительное внимание к проекту привлек хороший актерский состав и рейтинг 12+, позволяющий отправиться на просмотр всей семьей, — пояснила президент «КАРО».

На шестой позиции с кассой в 6 млн рублей оказался отмеченный за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале детективный ребус «Решение уйти» одного из наиболее известных режиссеров корейской новой волны Пак Чхан-ука. Неонуар, атакующий территорию лавстори и рассматривающий любовь как столкновение воль и философий, шел с неплохой наработкой за сеанс (9 человек в зале), но небольшим числом экранов на премиальных площадках. Так, цена на вечерний сеанс в «Художественном» стартовала от 1,5 тыс. рублей.

По мнению Ольги Зиняковой, «Решение уйти» было рассчитано на киноманов и лента привлекла их внимание неслучайно.

— Это ожидаемый после долгого затишья фильм Пак Чхан-ука, режиссера «Олдбоя». Вопреки прошлым решениям, в новинке режиссера нет насилия и картина носит рейтинг 16+, что также помогло ей дойти до более широкого зрителя, — пояснила эксперт.

Леха за Каху

На девятом месте — с феерической наработкой 54 человека в зале стартовала полнометражная версия комедийного якутского сетевого шоу «Зина & Леха. Операция «Хвост и вымя». Полюбившийся в Якутии дуэт действующих лиц искрометных коротких роликов Зины (Иннокентий Орестов) и Лехи (Алексей Михайлов) шел в формате спецпоказов в регионах, которые и сделали на этой неделе кассу.

По мнению Ольги Зиняковой, результат этого релиза очень показателен, поскольку зрителям хочется посмеяться и увидеть на экране отражение собственной бытовой жизни.

— «Зина и Леха» — еще один пример того, как охватные комедийные блогерские проекты «выстреливают» в кинотеатральном формате. Мы помним, как лидером кассы в период пандемии стал фильм «Непосредственно Каха», хотя внушительных результатов никто не ожидал, — отметила она.

Президент «КАРО» добавила, что в ближайшем будущем нас ждет волна подобных релизов, которые особенно перспективны в репертуаре без блокбастеров.

Надежды следующего уикенда прокатчики возлагают на историческую драму Антона Мергедичева «Сердце Пармы», экранизацию одноименного романа Алексея Иванова. По прогнозам Ольги Зиняковой, именно эта лента станет хэдлайнером октября, а ее результаты определят состояние рынка на ближайшее будущее. Не расположенные к большим историческим блокбастерам зрители оценят драму «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур.