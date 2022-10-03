Стартовала активная фаза учений коллективных сил ОДКБ в Казахстане

В Казахстане началась активная фаза учений коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2022», специальных учений «Поиск-2022» и «Эшелон-2022». Об этом 3 октября сообщили журналистам в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

«2022 год характеризуется обострением обстановки во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ», — отметил на церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, в этих условиях подразделения ОДКБ должны быть с постоянной готовности к задачам по предназначению. Он отметил, что совместные учения являются высшей и наиболее эффективной формой совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, одним из важнейших средств повышения боевой готовности и полевой выучки.

В текущем году основные мероприятия совместной подготовки проводятся в Центрально-Азиатском регионе, где ключевое влияние на развитие обстановки оказывает ситуация в Афганистане, подчеркнул он.

Первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов, приветствуя участников учений, отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации.

Командно-штабные учения «Взаимодействие-2022» с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения «Поиск-2022» с силами и средствами разведки и «Эшелон-2022» с подразделениями материально-технического обеспечения войск ОДКБ проходят в Казахстане с 26 сентября по 13 октября. В маневрах задействовано более 6,5 тыс участников, более 850 единиц военной техники.

22 сентября начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери рассказал, что Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения текущей осенью. Они пройдут в северной части акватории Индийского океана. В маневрах могут принять участие Пакистан, Оман и ряд других стран.

19 сентября Россия и КНР договорились о дальнейшем взаимодействии по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений.