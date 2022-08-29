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Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая гендиректором организации Рафаэлем Гросси, отправилась 29 августа из Вены на Запорожскую АЭС.

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«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию, в состав которой входят Рафаэль Гросси, группа экспертов и инспекторов, отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы содействовать обеспечению ядерной безопасности и сохранности Запорожской АЭС на Украине и провести жизненно важные мероприятия в области гарантий», — говорится в опубликованном 29 августа сообщении МАГАТЭ в Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что в состав миссии на ЗАЭС вошли около полутора десятков сотрудников секретариата МАГАТЭ. Ожидается, что делегация посетит объект на этой неделе.

В то же время член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате удара боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской АЭС была пробита крыша спецкорпуса, в котором хранится топливо для реакторов. Снаряд был выпущен из находящегося под контролем ВСУ Никополя, для стрельбы использовалась американская гаубица М777.

ВСУ атакуют атомную электростанцию регулярно.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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