Не в МАГАТЭ: миссия агентства отправилась на Запорожскую АЭС

Представители Запорожья готовы встретить специалистов МАГАТЭ в Васильевке, вместе с Росгвардией сопроводить их на АЭС и предоставить возможность проанализировать ущерб, нанесенный крупнейшему ядерному объекту в Европе. Об этом «Известиям» рассказал глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий . Инспекция агентства начнется в ближайшие дни — как заявил его глава Рафаэль Гросси, миссия МАГАТЭ на станцию уже в пути. Ее визит позволит стабилизировать ситуацию, рассчитывают эксперты. При этом международная инспекция отправится на объект через украинскую территорию — это было требованием Киева, с которым Москва согласилась, пояснили в Госдуме .

Сборы окончены

На фоне постоянных обстрелов подконтрольной РФ Запорожской АЭС, в которых Москва и Киев продолжают обвинять друг друга, и предупреждений об угрозе новой ядерной катастрофы, 29 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси официально объявил об отправке туда специалистов МАГАТЭ .

« Этот день настал, миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта на Украине и в Европе . Горд тем, что возглавил эту миссию, которая будет на ЗАЭС на этой неделе», — написал он в своем Twitter, опубликовав фото с 13 экспертами, которые вместе с ним направились на атомную электростанцию.

Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий подтвердил «Известиям», что в регионе в ближайшее время ожидают визит специалистов МАГАТЭ.

— Мы встретим их в Васильевке, я буду сам их встречать, и всей миссией в сопровождении Росгвардии поедем на атомную станцию, где будут обговорены объекты посещения, в первую очередь те, где необходимо показать точки прилета, обстрелы, чтобы они сами могли взять пробу грунта , понять, какой использовался боеприпас, понять по осколкам, с какой стороны летели, какими вооружениями обстреливалась [ЗАЭС], — рассказал он.

Не в МАГАТЭ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси возглавляет миссию экспертов МАГАТЭ в международном аэропорту Вены, Австрия Фото: REUTERS/IAEA/Dean Calma

По его словам, эти данные уже запротоколированы, но тем не менее у экспертов агентства будет возможность оценить и лично понять, какой урон был нанесен станции, а также кто сегодня выступает в роли «ядерного террориста». После этого специалисты смогут осмотреть саму АЭС: членам инспекции покажут целостность блоков, системы охлаждения и хранения, пояснил Евгений Балицкий. Он добавил, что гражданская администрация готова предоставить МАГАТЭ всю информацию за исключением военной .

«Известия» также направили запрос в МАГАТЭ для уточнения деталей поездки на Запорожскую АЭС, сроков и состава делегации.

По информации The New York Times, в состав миссии вошли эксперты «преимущественно из нейтральных стран». Таким образом, например, представителей Великобритании и США в списке нет . Вместе с тем в The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние документы правительства Украины, добавили, что инспекция ЗАЭС начнется 31 августа и продлится до 2 сентября .

Как рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, экспертов из МАГАТЭ будет сопровождать большая команда сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность. Кроме того, несколько человек останутся на атомной электростанции на постоянной основе , уточнил он. При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона внесла значительный вклад в подготовку миссии, и выразил надежду, что инспекция поможет развеять спекуляции касательно положения дел на объекте.

Безопасность превыше всего

Визит экспертов МАГАТЭ ожидался с момента обострения ситуации на станции, причем на инспекцию согласилась как российская, так и украинская стороны, однако приезд делегации всё время откладывался . Как ранее сообщил Михаил Ульянов в интервью «Известиям», подготовкой миссии занимались в течение мая и половины июня, однако департамент безопасности Секретариата ООН заблокировал отправку инспекции в самый последний момент. Согласование визита затянулось также из-за того, что долгое время не могли решить, через чью территорию будет пролегать маршрут МАГАТЭ.

В результате эксперты агентства будут заезжать на ядерный объект с территории, подконтрольной украинской армии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Там безопасность специалистов миссии должны будут обеспечивать ВСУ.

« В той части, которая касается территории, подконтрольной России, там безопасность будет обеспечена на должном уровне с учетом рисков, которые связаны с непрекращающимися обстрелами с территории Украины . Мы давно ждали эту миссию, считаем ее необходимой. Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности», — подчеркнул он.

Не в МАГАТЭ Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Как объяснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, проход через украинскую территорию был требованием Киева, с которым Москва согласилась, так как у РФ в приоритете, чтобы эксперты МАГАТЭ добрались до пункта назначения.

— Самое главное, чтобы миссия доехала до этой станции, чтобы была обеспечена безопасная работа ЗАЭС . Есть надежда, что, когда миссия там будет действовать временно или, может быть, на постоянной основе, эти обстрелы просто прекратятся, — отметил парламентарий.

Напомним, Киев и западные страны неоднократно призывали создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону . В частности, этот вопрос обсуждался на трехсторонней встрече во Львове, которую 18 августа провел президент Украины Владимир Зеленский с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Впрочем, Москва это предложение отвергла, поскольку это сделает станцию более уязвимой. Официальный представитель Кремля подтвердил, что сейчас создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС не планируется.

— Я вообще не понимаю, о какой демилитаризации в этих условиях может идти речь. Оставить эту станцию опять без охраны и создать риски радиационной опасности? Тем более что электроэнергия поставляется в том числе по территории, где нет российских войск, обеспечивая энергетическую безопасность региона и в целом всей Украины, — рассказал Павел Завальный. — Сегодня АЭС обеспечивает более 50% электроэнергии Украины, поэтому задача, чтобы станция работала, причем работала безопасно и обеспечивала потребителей энергией. А демилитаризация — вопрос далеко не главный, он носит больше политический характер .

Провокации усилились

В последние недели атаки на ЗАЭС усилились: по сообщениям Минобороны РФ, украинские войска продолжают обстреливать Энергодар, расположенный рядом с атомной станцией . Кроме того, за последние сутки ВСУ из артиллерии ударили по жилым кварталам города, среди мирного населения есть раненые. Помимо этого, два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.

Напомним, на прошлой неделе отключились два энергоблока ЗАЭС из-за сработавшей системы защиты внутри станции . По словам Евгения Балицкого, это произошло в результате удара Вооруженных сил Украины по линиям электропередачи.

Впрочем, официальное заявление об отправке специалистов МАГАТЭ на объект пока не способствовало снижению количества провокаций. После сообщения Гросси стало известно, что на ЗАЭС была пробита крыша спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. По словам властей Запорожской области, это произошло после удара украинской армии со стороны Никополя.

Не в МАГАТЭ Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Тем не менее бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с «Известиями» всё же допустил, что прибытие специалистов международного агентства может снизить градус напряжения в зоне ядерного объекта .

— Нахождение миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС должно, по идее, предотвратить всякие провокационные обстрелы со стороны украинского режима. Не думаю, что они пойдут так далеко и станут стрелять по международным инспекторам. Главное, что миссия должна дать оценку, насколько эти обстрелы угрожают жизням и здоровью людей. Я считаю, что миссия не должна затягивать со своей оценкой опасности обстрелов, а дать заключение довольно быстро, находясь на месте , — считает он.

Вместе с тем он предупредил о катастрофических последствиях в случае, если с крупнейшей в Европе АЭС что-то случится. Любое попадание того или иного снаряда в атомную станцию чревато ядерным заражением огромной территории. Дальнейшие обстрелы поставят по угрозу не только безопасность, но и жизни людей, подытожил он.