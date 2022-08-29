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Китай направил 37 самолетов и восемь кораблей к Тайваню

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Фото: Global Look Press/Christopher Bosch
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Пекин направил к Тайваню 37 самолетов и восемь кораблей народно-освободительной армии страны. Это следует из ежедневной сводки тайваньского минобороны, опубликованной 29 августа в Twitter ведомства.

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«По состоянию на 17:00 (12:00 по мск) 29 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 37 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — говорится в сообщении.

Так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекли 12 самолетов ВВС Китая.

Со своей стороны Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

28 августа пресс-служба Седьмого флота США официально подтвердила плановый проход крейсеров Chancellorsville и Antietam через Тайваньский пролив. Транзит произошел впервые после обострения американо-китайских отношений в начале августа.

После этого Вооруженные силы Китая были приведены в боевую готовность.

25 августа пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не приемлет любых официальных связей США с администрацией Тайваня. Он подчеркнул, что четвертый за последнее время визит на остров делегации из Вашингтона доказывает намерение Белого дом обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела.

В ответ на данные провокации Пекин предпримет решительные ответные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, предупредил дипломат.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.

Тайвань является частью Китая, но более 70 лет живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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